Bonjour,

Je suis Christophe Jennequin, éducateur sportif diplômé BEESAN. Durant mon parcours professionnel, je me suis spécialisé en aquabiking. J’ai formé des jeunes éducateurs sportifs à l’aquabiking mais aussi l’aquagym, la natation enfants, les bébés nageurs et la natation de compétition.

Au cours de ma pratique professionnelle, de nombreuses « bikeuses » me demandaient conseils, que ce soit sur les mouvements ou sur l'action et la fonction de tels exercices ou encore des conseils nutritifs. Hors, j’ai remarqué qu’il n’existait aucun livre sur l’aquabiking, ni en français, ni en anglais.

Je décide donc de créer un blog sur l'aquabiking afin de donner des informations, des outils, des conseils pour la pratique de l’aquabiking : http://www.lessentieldelaquabiking.fr/



Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul auteur ayant édité un livre sur la pratique de l'aquabiking.

(en français et en anglais : Essential of aquacycling)



L’œuvre littéraire, « L’essentielle de l’aquabiking », est un livre de 164 pages, au format 21 x 15cm.

Avec ce format, il est facilement transportable sans que celui-ci n'encombre.

Il a été conçu dans le but d’écrire les informations que j’instruis aux adhérents au cours des séances d’aquabiking depuis de nombreuses années. Mais aussi pour promouvoir cette activité qui présente de nombreux bienfaits.

Je vous invite à parcourir le sommaire du livre, les 4 extraits présentés sur mon blog, ainsi que les différents formats de présentation du livre dans la boutique du blog.



Vous pouvez me contacter par mail (contact@lessentieldelaquabiking.fr) pour que nous puissions échanger ou si vous aviez d’autres idées d’actions que nous pourrions réaliser ensemble.



Sportivement



Mes compétences :

Informatique

Gestion de planning

Analyse financière

Vente

Relation fournisseurs

Management

Comptabilité

Formation Aquacycling

Réglementation piscine

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Gestion financière

Consultant en aquabiking

Réseaux sociaux

Formateur en Aquafitness

Réseaux sociaux professionnels