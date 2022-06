Christophe KORNEK

Bonjour et bienvenue sur ma fiche professionnelle,



A la recherche d'un profil multi-potentiel, capable de solutionner des problématiques complexes, un process, vous êtes sur le bon profil. Innovant et performant dans tous les boulots passées, j'ai toujours réalisé mes tâches avec exactitude, précision et le sourire.



Au plaisir de nous rencontrer