Christophe LECOMTE

En m’appuyant sur mon expérience professionnelle, consolidée par ma formation de formateur d’adulte, je suis aujourd’hui responsable pédagogique, professeur de gestion et consultant formateur.



Que vous agissiez pour le compte d’une entreprise, d’une administration ou d’une autre organisation, Mon expertise me permet :



= > D'analyser de vos besoins de formation ou d'accompagnemer au changement.

= > Dimaginer des dispositifs de formation ou d'accompagnement.

= > De concevoir des approches et des supports de formation.

= > D'animer des formations.

= > L'aide à le gestion de votre activité.





Mes domaines d'intervention sont les suivants :



Formations techniques :



• Comptabilité Générale.

• Comptabilité tiers.

• Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access, open office, libre office…).

• Relations Clients.

• Recouvrement

• Mise en place de nouveaux logiciels.

• Gestion et administration



Formations en management et projets :



• Entretien d’évaluation, entretien de recadrage, présentation des objectifs…

• Accompagnement au changement.

• Accompagnement de professionnalisation.

• Élaboration de projet.

• Accompagnement à la création d’entreprise.



Développement personnel :



• Image de soi.

• Reprise de confiance en soi.

• Techniques de Recherches d’Emploi.

• Français Langue Étrangère.

• Initiation à la bureautique.



Conseils et services :



• Élaboration de plans de formations.

• Animation de formations internes, de séminaires ou de réunions.

• Aide à l’embauche.

• Aide à la facturation et au recouvrement.







Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Recouvrement

Bureautique

Audit

Management

Accompagnement

Coaching

Formation

Comptabilité

Administration des ventes