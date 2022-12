Nombreuses années d'expérience dans le secteur de la distribution spécialisée, à la tête d'équipes allant jusqu'à 120 collaborateurs.

Forte capacité à la prise de décision dans l'intérêt de l'entreprise et des clients.

Doté d'un grand sens du leadership, de l'organisation et du commerce dans la réalisation de projets rentables et porteurs.

Culture du résultat et véritable goût du challenge.