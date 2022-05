Christophe LEFEUVRE

Photographe depuis plusieurs dizaines d'années, je suis spécialisé en photo immobilière, architecture et patrimoine depuis plus de 20 ans.

La photo culinaire a également occupé une bonne partie de mes activités.



Mais un photographe n'est souvent pas composée que d'une seule facette.

Ce sont de multiples expériences passées qui forgent la nature d'un photographe.

C'est ainsi que la photo d'aviation, archéologique, patrimoine, évènementiel, animalière, , photo en lumière faible, a modelé ma pratique.



Chez un photographe, il y a aussi une face plus personnelle.

C'est la liberté qui peut s''exprimer et laisser transparaitre sa sensibilité.

Mon travail artistique se retrouve dans l'exploration des reflets, du clair-obscur, de la nature aux tons pastel.



Mes compétences :

LinkedIn

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word