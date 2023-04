Christophe LEROUX

ECLIPSE DIFFUSION est une société spécialisée dans l'éclairage professionnel Intérieur, Extérieur & Architectural.



Nous créons une agence sur la Basse-Normandie.



Fort de ces vingt années d’expérience et de la compétence de ses collaborateurs, ECLIPSE vous propose conseils, audits, projets et des solutions innovantes en toute indépendance des acteurs économiques de la filière.



Une équipe créative, dynamique et réactive aux nouvelles tendances vous propose une solution unique, originale fiable et adaptée à vos exigences.



Mes compétences :

AutoCAD

Dialux

Association Française de l'Éclairage

Relux