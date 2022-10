Christophe LOPES

Mes compétences :

Réaliser les modalités d’accueil et de surveillanc

Surveiller le comportement des élèves et contrôler

Gérer des stocks et effectuer des commandes.

Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire

Suivre et renseigner les documents administratifs

Repérer des dégradations ou incidents, réparations

Effectuer des tâches administratives.

Suivre la ponctualité, l’assiduité des élèves, con

Avoir du contact relationnel avec la jeunesse.

Maitrise des outils bureautiques et informatiques.