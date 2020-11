Christophe MAHE

EN MOUVEMENT...un bref résumé de mon profil ;-)



Mobilisé:

Pour mes enfants (dans leurs clubs de sports/ encadrement et transport)

et également des causes qui me sont chères

* la Mucoviscidose via un soutien indéfectible (participation à VTT ou à pieds à la Rando Muco depuis + de 20 ans et à la Cyclo Pierre Le Bigaut/ cyclo)...mais également investi directement via l'association Trieux Aventures (Membre fondateur et secrétaire (2008 > 2012) et président (2013 > 2016) ...Trails Loco du Trieux à Pabu

* le Cancer (du sein) : membre fondateur et chargé de communication à la Rose Espoir -Ploumagoar

* le cancer



Pour le service au public, aux autres au travers

* de mes anciennes missions auprès de l'association Confédération Dpt VTT 22

* de mes récentes missions auprès de Guingamp Paimpol Agglomération au service Développement touristique



Motivé : très fortement quand il y a des challenges humains à relever.



Communicatif : Travail facilement en équipe...l'associatif s'avère un biotope de choix. L'esprit collectif tant au niveau entreprises que collectivités territoriales



Communiquant:

* Comptes Face Book (Trieux Aventures, Loco du trieux, Ac Bourbriac)

*Créateur et gérant de Blogs -Blog Rose espoir http://rose-espoir.over-blog.com/ avant création du site sous Wordpress)

* Créateur et gérant de sites internet ( celui des cyclos Bourbriac http://cyclobourbriac.esy.es/) , gérant de celui de Trieux Aventures (www.lalocodutrieux.fr)



et protecteur:

=>Côté famille: De veine à artère, les liens du sang me semblent une base solide



=>Côté amis: fidèle en amitiés et à l'écoute ...et si possible une aide (une épaule mieux qu'une béquille)



=>Côté environnement: respect de dame Nature et curieux de mieux la connaître, avec une volonté de la découverte aux autres avec pédagogies et intérêts mutuels.



Des fibres associatives, j'ai pu tisser des liens entre les acteurs des territoires et celles-ceux qui les visitent.



Préserver autant que faire se peut les liens par le bon sens, l'écoute, le dialogue, l'action réfléchie et pérenne.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Informatique

Montage vidéo

Sponsoring sportif

Photographie

Marketing sportif

Communication écrite

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

Associations sportives