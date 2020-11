Christophe MARNAUD

Consultant APEC, j'accompagne individuellement et collectivement des cadres en gestion de carrières dans leurs reflexions et dans leurs repositionnements professionnels.



J'ai une double expérience des Ressources Humaines, sur des postes opérationnels RH et sur des fonctions de conseil en Cabinet.



Je réalise aussi des bilans de compétences individuels ou intra entreprise et je sensibilise les clients de l'Apec, Cadres en activité et Entreprises à l'utilisation de ces outils et les accompagnedans leurs projets.



Mes compétences :

Conseil

Analyse de besoins

Animation de formations

Ressources humaines

Sourcing





Aujourd'hui il est vrai qu'utilisant le plus fréquemment LINKEDIN vous me trouverez actif sur cet autre réseau et il est plus simple de m'envoyer directement message et invitation sur Lkdin