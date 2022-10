Bonjour, Diplômé dans le secteur agricole, j’ai une expérience de plus de 15 ans dans la production agroalimentaire, dans des secteurs très variés (confiserie, biscuiterie, sucre, fruits secs, laiterie…).

J’ai acquis une double compétence dans le management de la qualité, et de la production.







Mes compétences :

SMED

Gestion de projets

Agroalimentaire

Management

5 S

QHSE

Production

Optimisation processus

Alimentaire

Audit

Formation

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel