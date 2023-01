Christophe MAUBOUSSIN

La Fabrique du web :



- crée des sites internet selon les derniers standards en vigueur (accessibles depuis n'importe quel support : tablettes, smartphones, ordinateurs),

- refond des sites existants (et non accessibles à ces supports),

- forme autour des métiers du web, du conseil (déclaration d'activité accordée par la DIRRECTE de Basse-Normandie sous le numero 25 61 00890 61).

- Organisme de formation certifié Qualiopi depuis mars 2022



La Fabrique peut donc former en son nom propre (et non plus seulement comme prestataire) :

- des salariés,

- des indépendants.



L'objectif est de vous satisfaire tout en établissant une relation de confiance dans l'espoir d'un avenir durable.



Ensemble, ayons un temps d'avance !



La fabrique du web est une marque déposée et enregistrée.



Mes compétences :

Développement web

Formation