Christophe MAZAUD

Technicien Qualité depuis plus de 20 ans dans le monde industriel français, j'ai débuté ma carrière dans l'agro-alimentaire par une formation en alternance afin de pouvoir rapidement intégrer le monde de l'entreprise tout en continuant à apprendre les métiers de la qualité. Par la suite, j'ai continué dans l'agro-alimentaire des céréales "bio", puis des fruits surgelés. J'ai continué mon parcours dans l'industrie des produits d'isolation du bâtiment chez SAINT-GOBAIN où j'ai pu déployer à 100% mes connaissances des normes et des systèmes de management. J'ai renforcé mes connaissances en audit au sein du groupe, et aujourd'hui, je suis responsable Qualité/Sécurité et Environnement sur site industriel en province dans le Groupe OKWind.



Mes compétences :

Management de système QHSE

Techniques d'Audits QHSE

Macro VBA Excel niveau avancé

Gestion, traitement, et analyse de bases de donnée

ISO 900X Standard

Audit

Visual Basic for Applications

Statistical Process Control

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Adobe Photoshop