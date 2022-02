Je m'appelle Christophe Merlin, j'ai 37 ans et je suis célibataire. J'ai réalisé toute ma formation, du BEP au BTS, en chaudronnerie.



J'ai 14 ans d'expérience professionnelle chez VMZINC – UMICORE, une entreprise qui réalise des produits en zinc ou en cuivre pour l'enveloppe du bâtiment. Dans ce groupe, ou j'ai effectué toute ma carrière jusqu'à présent, j'ai occupé les postes suivants :



J'ai débuté comme technicien méthodes pendant 4 ans puis j'ai évolué au poste de coordinateur méthodes les quatre années suivantes. À ce poste, j'étais chargé de créer et mettre à jour les nomenclatures, les gammes de fabrication, les plans de fabrication et de conditionnements ainsi que le calcul des prix de revient pour environ mille références. J’appréciais tout particulièrement mon rôle dans la simplification des processus.



En 2008, j'accepte le poste de gestionnaire d'affaire ornementation à la création de ce poste. Pendant 3 ans, j’ai un rôle d'interface entre les clients et les équipes internes, spécifiquement pour les affaires ornementation. Je gérais également les affaires aux niveaux technique et administratif. À cette fonction, j'ai appris à gérer des litiges et faire preuve de diplomatie et de maîtrise de soi.



En 2011, suite à une réorganisation, je me positionne sur le poste de gestionnaire technique ornementation, dans un objectif d'optimisation du département chiffrage. J'avais en charge plus particulièrement le chiffrage des devis hors standard France et export pour de gros projets d'ornementation, tout en conservant la gestion technique et administrative des affaires.



Grâce à ces expériences complémentaires, j'ai acquis une grande polyvalence ainsi que de l'autonomie, qualités essentielles requises au poste de méthodiste ; La capacité de gérer des urgences et de répondre aux clients avec réactivité. J'ai développé, par ailleurs, une expertise dans la réalisation de gros devis hors standard très spécifiques.



Mon projet professionnel est de continuer à développer mes compétences tout en participant activement à l'amélioration continu de l'entreprise.



