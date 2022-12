Christophe MICHEAU

Bonjour et bienvenue.



Je vous accompagne dans la réalisation de vos projets liés à l'impression de documents.

Pour faciliter l'acquisition de nouvelles compétences et l'accès à l'autonomie de vos équipes sur les logiciels de PAO et du Pré-presse.

Pour vous simplifier la production et gagner du temps en automatisant ce qui peut l'être, du Web2Print à la finition, sans oublier la connexion à votre ERP.

Pour rationaliser ou faire évoluer votre parc informatique.



N'hésitez pas à consulter le site http://www.bluewest.fr pour avoir plus d'informations sur les solutions proposées ou contactez moi directement pour que nous déterminions ensemble la meilleure façon de répondre à vos besoins.



Mes compétences :

Adobe Acrobat

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

EasyCatalog

Enfocus Pitstop

Calibre

Mac OS X

EPub

Gestion de la couleur

Informatique éditoriale

Pré-presse

Automatisation

Mise en pages

Enfocus Switch

Quark Xpress