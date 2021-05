Christophe OZENNE (CHRISTOPHE OZENNE)

Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans, ma mission est de pérenniser puis de développer, par conquête, un portefeuille client essentiellement basé en Normandie. Après audit civil, financier et fiscal, je dois proposer, argumenter et vendre une solution financière et/ou immobilière adéquate. Cette solution doit être calibrée que ce soit en termes de moyens disponibles quen termes dobjectifs souhaités, mais aussi en termes de compatibilité client/investissement/risque.

Manager d'équipe de 5 Conseillers en Gestion de Patrimoine de 2007 à 2015, ma mission est de les encadrer, de les former et de les accompagner.