Christophe PASSET

Fondateur de l'agence Antipole, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le développement de solutions online. Aujourd'hui, j'interviens en tant que développeur et formateur auprès du secteur privé comme du secteur institutionnel.



DOMAINES DE COMPÉTENCE

✔  Gestion de projet web

✔  Conception web | Maquettes fonctionnelles (Wireframes)

✔  Intégrateur web | HTML5 – CSS3 – LESS – BOOTSTRAP

✔  Développeur Front-end | JQUERY – AJAX – PHP

✔  CMS | WORDPRESS – SPIP - DRUPAL



QUELQUES RÉFÉRENCES

■ Ministère de la Culture et de la Communication

■ CNAM Musée des arts et métiers

■ Paris College of Art

■ Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Pce

■ Grand Théâtre de Provence

■ CNCDC Châteauvallon

■ Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

■ Universitat Politècnica de Catalunya

■ Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

■ Imerys

■ SFR

...



Retrouvez davantage de références sur le site de l'agence



