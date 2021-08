Christophe PASSOT

Mon projet professionnel est de contribuer à l'expansion d'un groupe dynamique en réalisant des projets informatiques où je pourrai mettre à profit mon expérience de nombreuses années dans le domaine IT, mon sens du service, mes compétences techniques et managériales et mon enthousiasme.



Mes compétences :

Management

Veille technologique

Stratégie

Téléphonie

Communication

Gestion de projet

Planification

Gestion de crise

Base de données

Exploitation informatique

Optimisation des process

Organisation du travail

Analyse technique

Direction des systèmes d'information

Gestion budgétaire

Systèmes et réseaux

ITIL Foundation V3

Audit informatique

PC

Réseaux informatiques & sécurité

Support informatique

Travail en équipe

Animation d'équipe

Sécurité informatique

Visioconférence et audioconférence

Agroalimentaire

Agriculture