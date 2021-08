Christophe PASTOR

Reconversion professionnelle - IFOCOP Toulouse



Bonjour,



Fort d'une expérience de 16 ans dans l'aéronautique à différents postes, en rapport notamment avec la qualité (inspecteur qualité et formateur), je valide aujourd'hui une formation de niveau 6 (bac+3/+4) de (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement), au sein de l'Ifocop à Toulouse.



Pratico-pratique, cette formation prévoit une période de mise en application en entreprise de 4 mois, du 06 octobre 2021 au 23 février 2022.

Durant cette période, je serai opérationnel pour assister toutes structures sur des activités telles que :

Définir, mettre en œuvre et contrôler une politique #QHSE,

Préparer et organiser le travail,

Manager des équipes et des ressources,

Gérer des projets,

Communiquer,



C'est avec cet ensemble de compétences techniques et de savoir-être, développées autant aux fils de mes expériences passées qu'au cours de cette formation, que je souhaite faire partie intégrante de la vie et de l'évolution de l'entreprise à travers l'offre de services que je lui propose via ma période d'application pratique.

Disponible et motivé pour vous expliquer de vive voix mon projet, je suis totalement disponible pour tout échanges.

Vous trouverez également dans mon profil tous les éléments et documents nécessaires qui vous permettront de mieux me connaître et de me contacter.

Merci à toutes et à tous.

Cordialement.