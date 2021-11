Christophe PETIT

Depuis plus de 25 ans, j'évolue dans le domaine du commerce et de la grande distribution.

Dans ma première partie de carrière, j'ai développé mes compétences sur des postes opérationnels (chef de rayon chez Auchan, chef de secteur chez Leroy Merlin, directeur de magasin chez Nature&Découvertes). J'ai pu monter en compétences dans des milieux exigeants tant sur la gestion d'une unité commerciale (pilotage des KPI et des leviers tels que la maîtrise de la marge brute ou de la démarque inconnue), la mise en place et l'animation commerciale (négociation de gammes, merchandising de séduction, remodelings) et le management (objectifs quantitatifs et qualitatifs).

Depuis une dizaine d'années, j'évolue dans l'animation de réseaux en franchise. En me basant sur mon savoir-faire, je prends plaisir à transmettre mon expérience pour accompagner mes partenaires à gagner en rentabilité et en productivité.

Très attaché aux valeurs humaines, je concilie bienveillance et exigence. De nature très organisée et factuelle, j'aime accompagner avec l'objectif au quotidien de satisfaire les clients et à développer des talents.