Christophe PLATON

Fort d'une expérience de plus de 15 ans en informatique système, réseau, applications, j'ai choisi de créer une petite structure d'assistance et de conseil aux PME, TPE et particuliers.



Je dispose de compétences Windows, Mac OS et Linux, ainsi qu'une maîtrise des réseaux, d'internet pour les architectures distribuée, centralisée, virtuelle et les environnements web avec leurs applications tierces. Je propose des services aux entreprises pour optimiser les infrastructures existantes et implémenter de nouvelles solutions telles que l'implémentation de groupwares (Sharepoint, Alfresco) ainsi que les CMS (Joomla, Dupral, eZ Publish) et LMS (Claroline, Ganesha, Moodle) sous Apache Linux ou IIS Microsoft. J'interviens sur la gestion de parc et chez les particuliers, en ligne ou à domicile ainsi que sur des projets d'entreprises. Vous pouvez me joindre sur mon site https://1foplus.techalliance.fr



Mes compétences :

Asset management - ITSM

Citrix

Infrastructures

Internet

Management

supervision et sécurité

Hyperviseurs VMWare ESXi, vSphere

Workflow

Réseaux LAN, VLAN et WAN

SD-WAN

CLOUD hybride