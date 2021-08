Christophe RATTEZ

Avec plus de 20 ans dexpérience passionnante dans le domaine de linformatique scientifique & technique ou jai occupé différents postes techniques puis managériaux sur Paris et Toulouse, je choisi de me consacrer à lactivité de recrutement en massociant avec Jacques Raud Consulting en 2017 et en créant Kroissance Sud Ouest en 2019



Lexpertise du recrutement de profils rares sur les secteurs IT et une approche résolument tournée vers l« Humain », sont les clés de la réussite du cabinet dExecutive Search, Jacques Raud Consulting by Kroissance.



Nous croyons dans les partenariats de longue durée, tant avec les Talents que nous rencontrons, quavec nos Clients. La connaissance et la compréhension des enjeux et des domaines dactivité de nos clients, grands groupes industriels français, éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, bureaux détudes sont notre valeur ajoutée.



Atout indéniable, lexpérience avérée de nos consultants nous permet dappréhender des profils à fort potentiel, de détecter des compétences clés, en accord avec la culture des entreprises qui nous mandatent.



Notre cabinet est membre du Syntec Conseil en recrutement



Mes compétences :

Management

Product Lifecycle Management

Social CRM

Direction de projet

Business development

Innovation

Accompagnement au changement