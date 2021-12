Christophe RICHERT - SEO40

Un profil de référenceur,spécialisé en SEO mais également en informatique générale (matériel,logiciel et système: voir mon cursus), pour accroitre votre visibilité sur la toile via mon site web SEO40.

Des compétences pointues, précises et efficaces, acquises pour satisfaire un référencement naturel de votre site internet dans les moteurs de recherche. Rigoureux, passionné et organisé, votre projet web peut assurément être optimisé car les algorithmes de classement évoluent.

Spécialisé en SEO, mes atouts supplémentaires en aptitude rédactionnelle, création ou modification de site, développement, conseil ....ne pourront que vous être bénéfiques.

Où que vous soyez, à Mont de Marsan, en Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques),Dax,Pau,Bordeaux,Biarritz,Toulouse....Paris ou toutes autres communes ou régions de France, je m'occupe de votre référencement et de votre présence sur le web.

Toujours à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas et contactez moi,votre projet peut devenir le notre.



Votre garantie : ma carte de visite c'est votre référencement ! Avec seo40, votre activité sera visible.



Rendez visible votre site internet sur les moteurs de recherche via "le pari du référencement en région".



Mes compétences :

Gestion des services informatiques

Webmaster site web

Dépannage informatique

Administration système

MySQL

Test utilisateur

Webmaster

Développement informatique

Microsoft Exchange

Architecture SI

Banc de tests

Encadrement

Maintenance

Formation

UNIX

OpenLDAP

Analyse

Test

Support client

Formation informatique

Système d'information

Linux

Antivirus

PHP

Microsoft Windows

Logistique

Test fonctionnel

Gestion des compétences

Développement logiciel

Conseil

Administration réseaux

Support technique

Référencement naturel

SEO

Internet

Java

Expertise technique

Anglais technique

Expérimentation informatique

Amélioration continue

Microsoft Windows Server

Apprentissage rapide

Aisance relationelle

Virtualisation

Management

Supervision

Comptabilité

Gestion de projet

Polyvalence

Conception

Dépannage

Electronique

Compétences

Assistance

Travail collaboratif

Autodidacte

SMO

Référencement internet