Christophe TARDY

Je suis réalisateur, concepteur, rédacteur, scénariste.

Je réalise beaucoup de films de pub mais intervient également dans le clip, le docu, le court métrage.

J'ai réalisé un premier court métrage "Cirage". Après avoir été désigné "coup de cœur" dans la catégorie Regard d'Afrique au Festival international de Clermont-Ferrand, il a reçu le prix du jury au Festival du jeune public de Stain en région parisienne.

Il a également reçu le "Sogni d'Or" (meilleur film extra européen) au Festival de Ravenna en Italie.

Il a séduit également l'Agence Française du Court Métrage, Cirage sera donc présent sur les marchés du court métrage dont le Festival de Cannes.

A noter également qu'il a été diffusé dans le programme des 13 Instituts Français du Maroc et diffusé sur TV5 monde.



Photographe par passion, je trouve que mélanger le film et la photo est une manière d'apporter à l'un ce qu'il manque à l'autre.

J'aime travailler avec une lumière naturelle, improvisée, dans des lieux dont le potentiel lumineux vous permet de créer et d'inventer.

www.prod-ctr.com

www.itizprod.com

https://vimeo.com/tardy

http://www.christophetardy.book.fr/



Mes compétences :

Concepteur rédacteur multimedia

Scénariste

Photographe

Réalisateur

Film institutionnel

Cinéma

Audiovisuel

Consultant

Rédacteur

Réalisation - Conception rédaction - Scénariste -

Réalisateur - photographe - scénariste - conseil -

Réalisateur - Scénariste - Rédacteur - Concepteur

Première Pro - After Effect - Combustion

Réalisation photographie

Scénarisation - Rédaction - Conception

Post production

