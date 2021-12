Christophe THÉBAULT

Nous travaillons autours des mythes, sur des textes classiques et/ou contemporains

Après Homère, Tchekhov, Marivaux , Molière, Cocteau, Laurent Gaudé et Lot Vekemans ("Soeur de..." qui revient de MIAMI et de NEW YORK (avec 3 prix : meilleur spectacle, meilleure mise en scene, et meilleure actrice au Festival international de Miami...) nous tournons actuellement avec une version burlesque et tout public de l'œuvre de Victor Hugo : LES MIZERABLES (pour 3 comédiens masqués) ainsi qu'avec une version drolatique de l'affaire DREYFUS pour 2 comédiens "J'ACCUZE" qui a reçu les 3ème PRIX au concours ARTS ET LETTRE DE FRANCE 2021 .

