Christophe VALIN

Domaines de compétences_______________________________



-Encadrement :

• Management transversal

• Référent technique, gestion des besoins en formation



-Organisation :

• Planification des formations, des tâches, des ressources, des tournées

• Définition des priorités, gestion des urgences



-Formation :

• Conception et préparation de formation et de supports de formation

• Animation de session de formation



-Gestion commerciale :

• Etablissement de devis

• Réalisation de cahiers des charges

• Gestion de stocks



-Suivi de chantier :

• Prise en charge et mise en œuvre des installations



-Relation client :

• Présentation, information, conseil, accueil, écoute, analyse de la demande

•

-Technique :

• Informatique soft et hard, automatisme, vidéo, contrôle d’accès



-Résolution de problèmes :

• Installation, configuration et mise en service, analyse de situations, diagnostique

• Recherche de solutions adaptées, maintenance



-Contrôle qualité :

• Contrôle de conformité

• Lecture et interprétation de plans, évaluation, arbitrage







Mes compétences :

Logiciels bureautiques

Formateur interne

Résolution de problèmes

Technique

Management transversal

Suivi de chantiers

Contrôle qualité

Relations clients

Organisation

Gestion commerciale