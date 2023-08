Christophe WANTERSTEIN

Je suis passé au fil du temps par de nombreux postes dans les diverses entreprises avec lesquelles j'ai collaboré, avec succès, et suis à présent apte à gérer et à transmettre mon savoir .

Je pense avoir acquis aujourd'hui une certaine "maturité professionnelle", et reste également ouvert à l'apprentissage, pour persévérer.

Aimant les challenges, tourné vers l'esprit d'équipe et le management, c'est avec plaisir que je participerai à la réussite de nos projets.



Mes compétences :

Electricité

Gestion budgétaire

Domotique

Management

Développement commercial

service maintenance