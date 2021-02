Christopher ANGIA

Mes compétences professionnelles englobent le management des achats de la logistique et du transport. Mon expérience sest accentué dans des secteurs du commerce internationale et de la relation client/fournisseur et dans des secteurs fortement normés tels que, équipements et composants pour aéronautique, spatiale et de défense.



Jai une expérience confirmée en transport internationale et jai la capacité dintervenir dans des environnements internationaux.

Ma polyvalence ainsi que mon dévouement sont des atouts stratégiques pour m'insérer rapidement dans de nouveaux environnements professionnels et de comprendre rapidement les activités et leurs contextes



Mes compétences :

Equipement aéronautique

Environnement internationale

ERP

Supervision opérationnel

Achats internationaux

Gestion de stock

Stratégie achats

Développement des flux de transport et logistique

Supply Chain



EXPERIENCES PROFESIONNELLES:



Acheteur en Logistique et Transport // CDI = Septembre 2020 à aujourd'hui

Limatech SAS



Amélioration continue du processus Supply Chain // Négociation des contrats de transport // Sourcing des fournisseurs // Management du service achat et logistique // Création de matrice de cotation // Définition et étude de faisabilité du transport de Batterie au Lithium // Définition des emballages et conditionnements pour Marchandises Dangereux // Export-Import // Gestion de stock // Mise à jour de l'ERP // Création d'instruction liés aux activités Achat, Logistique et Transport // Accompagnement au développement digital de la Supply-Chain // Gestion d'entrepôt



Apprentis Responsable Supply Chain // ALTERNANCE = Septembre 2019 à Septembre 2020

Limatech SAS

Structuration des Processus Supply Chain // Mise en place du PAQ // mise en place de KPI's // Négociation de tarif transport // Sourcing fournisseurs // Traitement des litiges // Mise en place de constat + plan d'action // Gestion des approvisionnements // Traitements des indicateurs de performance // Coordination des ventes et stock



Agent de transit aérien CDI = Septembre2018 à Aout 2019

BOLLORE LOGISTICS

Ouvertures des dossiers export // Collecte et vérification des documents // Recherche de cotation et tarification // Vérification des déclarations douanières // Traitements des dossiers // Facturation // communication inter-agence // Gestionnaire du flux à destination de la Chine // Mise à jour de tableaux de bords et KPI'S // Assurer la conformité de la documentation // Assurer la traçabilité des marchandises par l'outil PRISM // Tâches administratives // Réalisation et rapprochement des commandes // Pilotage du service export



Customer Advisor // CDI = Mars 2018 à Juillet 2018

SITEL PORTUGAL BNP PARIS BAS



Réceptionniste // CDI = Juillet2017 à Février 2018

THE BRANDO RESORT 5* private hotel