Après avoir obtenu mon BTS Commerce International, je suis actuellement en Licence professionnelle Logistique. Passionné par l'import-export et le commerce, j'ai choisi de faire ces deux formations qui sont complémentaires et essentielles pour me rapprocher de mon but qui est de travailler, à la suite de mes études dans l'import-export ou le Supply Chain à l'echelle internationale.



Mes compétences :

Négociation

Vente

import-export

Logistique

marketing

Service Clients

Microsoft Office