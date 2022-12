Christopher MELIN

Enseignant-chercheur, je réalise actuellement une thèse en Sciences de gestion à l'IAE de Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) sur les mécanismes de coordination des relations intra et inter-organisationnelles d'une activité internationale de production au sein des firmes multinationales.



Dans le cadre de ce travail de recherche, j'ai travaillé pendant 1 an avec le Groupe Volvo sur son activité CKD "Complete Knock Down". Le Groupe Volvo commercialise des camions dans des pays hors Europe tels que l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Sud avec des partenaires internationaux. Ces partenaires sont de culture et de niveaux organisationnels différents et la problématique de départ fût: "comment coordonner l'ensemble de nos relations avec nos différents partenaires?". L'objectif a donc été de structurer le pilotage et la coordination des relations avec les différents partenaires internationaux pour l'activité CKD des marques Renault Trucks et Volvo.



Ce travail de recherche s'est déroulé par la conduite d'un projet de change management. A l'aide de l'analyse des causes racines des dysfonctionnements au sein du département International Manufacturing, nous avons pu mettre en place des actions d'améliorations. Avec les équipes du département, nous avons imaginé un système de management reposant sur un outil de gestion d'analyse du niveau d'autonomie des partenaires. Ainsi, j'ai pu animer des journées de travail sur la mise en œuvre d'un tel système de management dans un contexte de restructuration mondiale des activités du Groupe Volvo.



La thèse de doctorat sera soutenue le 27 novembre 2014.



Christopher



Mes compétences :

Enseignement

Formation

Management

Pédagogie

Project Management Office

Recherche

Gestion de projet