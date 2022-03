Christopher RECHICHOU

Actuellement inscrit sur le dispositif de la Garantie Jeune de la mission locale du Drouais, je me présente afin de pouvoir développé davantage de connaîssances sur les technologies et les équipements industriel, j'ai pu m'approché du domaine de l'industrie pharmaceutique et maîtriser les BPF, le 5 M et les différents moyens de production et de distribution et de stockage.



Je suis actuellement en recherche d'emploi et suis disponible pour étudier d'éventuelle offres. (ouvert à l'alternance en contrat pro et au mission d'interim)