Chrystelle LE NADANT

COMPÉTENCES : (environnement international, BtoB et BtoC)

- webmarketing (dont référencement SEO et SEM)

- marketing (coordination et suivi opérationnel)

- pilotage projet CRM

- marketing direct

- communication interne et externe

- création de contenus / réseaux sociaux

EXPERTISES :

- SEO/SEM (environnement multicomptes / Google adwords)

- community management, écriture web

- conduite de projets web (structuration de contenus, ergonomie, navigation...)

- mise en place et la gestion de partenariats Btob (netlinking, contenus, co-branding...)

- mise en place d'indicateurs de veille, réalisation de benchmarks de concurrence

- trafic management multicomptes (sites de contenus, sites d'annonces BtoB et BtoC)



MES ATOUTS :

Pragmatique, forte culture du résultat

Qualités rédactionnelles et esprit d’analyse

Créativité et sens esthétique

Capacité de travailler en mode projet et en multitâches

Maîtrise des enjeux et techniques de marketing digital



Mes compétences :

Publicité

Emarketing

Marketing

E-marketing

Référencement

Web 2.0

Communication