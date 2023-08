Chrystelle PATRON (HUCHET)

J'ai passé le début de ma carrière, à me former à différents corps détat du bâtiment au poste de métreur, technicienne de la construction et de lagencement.

Après trois années à me façonner au métier darchitecte dintérieur, je recherche une entreprise. J'ai acquis des connaissances approfondies dans le domaine de la réalisation, du chiffrage, de la recherche de matériaux, de lorganisation et du suivi de chantier. Ma complémentarité vous garantit une expérience dans toutes les différentes phases dun projet. Mon activité associative ma appris à apprécier le travail de groupe et ma inculqué la rapidité d'analyse et de persuasion dont on doit habilement exercer pour appliquer un rôle positif au sein d'une équipe.

Jespère rencontrer prochainement une agence de design d'espace, darchitecture d'intérieur, de scénographie et construire ensemble de beaux projets.