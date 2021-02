Cindy CHAULIEU

Titulaire d'un BTS Assistante de Gestion, avec une expérience de plus de 10 ans en comptabilité et gestion d'entreprise, et micro entrepreneur dans la création depuis plus de 10 ans, je propose aujourd'hui aux Micro entrepreneur et aux TPE/PME mes services d'aide à la gestion et à la comptabilité de leur entreprise.

Mon expérience en tant qu'auto entrepreneur me permet plus que jamais de comprendre les réels besoins et difficultés que peut rencontrer un entrepreneur.

Ma mission a pour objectif de vous permettre de vivre pleinement de

votre passion en vous libérant du temps pour les tâches administratives et comptables.

Vous aimeriez du soutien dans la gestion ou dans l'organisation de votre petite entreprise ? N'hésitez pas à me contacter pour toute demande particulière !