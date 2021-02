Aide soignante motivée et dynamique depuis 2008 .

J'ai effectué mes stages en réanimation adulte , oncologie , soins palliatifs, gériatrie, chirurgie plastique , et rhumatologie .

Mon premier poste en tant que diplômée fut en pédiatrie générale .

Je suis allée par la suite en unité de soins continus pédiatrique . Je suis en 12h et travaille un week end sur deux .

Je recherche un poste en 10h ou 7h36 et souhaiterai ne faire que du jour .