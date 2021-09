Cindy LOVATO

Étant en reconversion professionnelle, je souhaite m’orienter dans le domaine QSE. En effet ce changement est lié à l’envie de contribuer au développement et à la performance d’une entreprise, en mettant en corrélation l’humain, la sécurité et l’environnement.



Dans le cadre de cette reconversion professionnelle, je recherche une alternance en tant que Responsable QSE ou Assistant de Responsable dans le secteur de l’industrie et/ou de l’agro-alimentaire.



La formation est prodiguée par le CESI de Nantes, à raison de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours.

A savoir également qu'en parallèle, j'étude le domaine QSE grâce à des MOOC et des livres dédiés à ce sujet.

Grâce à la formation, mes compétences théoriques seront misent en pratique, il ne me manquera plus que votre savoir et savoir-faire !



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Cost management

Negotiation Skills

Public Sector Accounting

Teamwork

File Management

Databases

ISO 900X Standard