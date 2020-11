Cira TOURE

Après différents postes occupés dans des sociétés ou organismes de renom, parfois incluant de la gestion d’équipes, ainsi qu’une expérience entrepreneuriale, j’ai souhaité donner un tournant à ma vie professionnelle en effectuant une reconversion dans les Ressources Humaines il y a quelques années.

La première étape a été la reprise de mes études et la préparation d’une licence « chargé de recrutement », puis différentes expériences dans des sociétés de services en ingénierie informatique.

Des expériences n’ayant fait que confirmer, au fil des jours, cette fibre RH que je ressentais déjà en moi depuis longtemps !



De nature à écouter mon prochain de façon active, je mets un point d'honneur à trouver des solutions pour aider les autres, tant sur le plan professionnel que dans la sphère privée.

Endurante et passionnée, la course à pieds,les voyages et l'art sont les éléments moteurs dont j'ai besoin pour m'épanouir pleinement.



Je reste disponible et à l'écoute pour tout échange professionnel.







Mes compétences :

Recrutement

Reporting

Excellente présentation