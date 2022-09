Cisse GOMY ANTOINE

Je suis Mr Gomy Antoine CISSE ingénieur Zootechnicien et président de l'ONG Réseau des Jeunes Patriotes pour la Consolidation de la Paix en Guinée .c'est une ONG Guinéenne qui a pour objet :



Contribuer à la réduction des conflits et des frémissantes tensions à travers une campagne de sensibilisation à la paix en vue d’une cohabitation pacifique entre les communautés ethniques de la région forestière.



Créer un espace pour développer un consensus sur ce qui est prioritaire à la base et comment l’aborder à travers la réconciliation, et le développement communautaire à cours terme et long terme pour accompagner les actions politiques du processus de paix en cours dans la région.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet