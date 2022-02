La société One Way et la marque One City Tours ont été créés en Avril 2014 par Véronique Lienhardt et Yves Ackermann.



Après des débuts difficiles, elle s’est imposée comme une manière essentielle de visite de Strasbourg mais aussi comme une importante activité pour les habitants de la région.



Mes compétences :

Accueil de groupes

Accueil téléphonique

Team building

Tourisme

Accueil des clients

Guide

Vente