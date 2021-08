Cjvaf TOGO (ASSO)

Le Centre des Jeunes pour le Volontariat en Afrique " CJVAF" est une solidarité internationale à but non lucratif basée sur la loi de 1901.

Elle œuvre aux côtés des enfants démunis, orphelins et handicapés en leur apportant des soutiens dans plusieurs domaines avec de différents projets.

Ce faisant, CJVAF arrive à donner un nouvel espoir de vie à ces populations vulnérables et a pour domaines d'interventions :



Education (enseignant, animateur ou encadreur d'enfant, éducateur spécialisé ..)

Stage pré instituteurs

Stage instituteurs et professeurs dans les écoles primaires ou collèges

Stage éducateurs spécialisé

Stage organisation d'activités cultuelles pour enfants

Éducation / alphabétisation des femmes rurales

Le présent projet a pour objectifs de :

Pallier au manque d'enseignants en milieu rural

Favoriser un épanouissement des élèves en leur inculquant une solide base du français

Promouvoir l'éducation des jeunes filles

Faire découvrir les écoles, auprès des professionnels et au niveau des populations locales





Écologie - Environnement (Eau et assainissement, Fabrication et installation des poubelles, protection de l'environnement, reboisement, sensibilisation sur la gestion des déchets plastique)

Informer, Instruire et éduquer la jeunesse à reconnaître la valeur de l'environnement et à se sentir acteur de son amélioration

Provoquer un changement de comportement vers des habitudes durables et saines

Former des équipes vertes dans les écoles

Encourager le volontariat pour l'environnement et l'esprit de partage de connaissances

Exposer les dangers qui guettent notre environnement et les remèdes disponibles

Persuader le milieu scolaire de l'urgence d'une action en faveur de la terre

Sensibiliser les populations sur l'importance de la gestion des déchets plastiques.

Ouvrir l'esprit des élèves sur le monde et les défis nouveaux

Mettre en place les espace de production de pépinière qui serviront à reboise les sites dans les milieux rural en dégradation.

Reboisement : teck, palmier, manguier, acacia, ébène, café, cacao ...

Travaux champêtres : culture du maïs, igname, manioc, haricot



MEDECINE (Aide-soignante, sage-femme, d'ergothérapeutes (Santé physique) ; soin dentaire, Maternité, Urgence etc )

Et tous autres domaines et même vos propres projets seront les bienvenus.

CJVAF met aussi à votre disposition des camps chantier comme :



Cours d'alphabétisation des femmes + animation avec les enfants + intégration familiale

Animation Socioéducative avec les enfants + artisanat africain

Soutien scolaire + animation avec les enfants

Rénovation de bâtiment scolaire + animation avec les enfants