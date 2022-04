Clair EDEN

Société de nettoyage basé en Gironde nous assurons les interventions sur toute l'aquitaine et les départements voisins de 24/24H 7j/7



Notre entreprise de nettoyage réalise l'entretien régulier ou ponctuel de vos locaux professionnels.



Pour toute information ou demande de devis gratuit, faites appel à nos services, nous sommes disponibles et réactifs.



Nous mettons à votre disposition des forfaits à la carte ou des services réguliers.



nous intervenant sur tout type de logement :



-bureau

-appartement

-maison

-copropriété

-salle des fêtes



activité spécifique



-interventions après sinistre

-remise en état des locaux après travaux

-entretien des vitreries

-désinfection

-décapage

-désencombrement



bureaux:



vidage de poubelles

essuyage et désinfection des téléphones

essuyage des bureaux

essuyage des meubles hauts et bas (armoires, caissons, étagères…)

balayage humide des sols

aspiration

mise en place de sacs poubelles dans les corbeilles à papiers

enlèvement des traces de doigts sur les portes, les poignées et les interrupteurs

aspiration des sièges

dépoussiérage des pieds de tables et de chaises

dépoussiérage des rebords de fenêtres

dépoussiérage des extincteurs et des radiateurs

aération des locaux, fermeture des fenêtres et extinction des lumières



copropriété:



balayage et lavage des sols

essuyage des boîtes aux lettres

essuyage des plinthes

nettoyage des éventuels miroirs

suppression des traces de doigts sur les portes vitrées et les interrupteurs

battage du tapis brosse

nettoyage des interphones et des digicodes

lavage du trottoir devant l'immeuble

balayage et lavage des marches et des paliers

aspiration des marches et des paliers

essuyage des rampes de l'escalier de service

essuyage des portes palières

l'ascenseur, essuyage de ses parois et du tableau de commande

lavage des containers

changement des ampoules à la demande du client

balayage de l'escalier de la cave



fin de chantier:



une remise en état des murs et des sols , dépoussiérage et balayage



un nettoyage des surfaces , murs, sols



une évacuation des résidus de matériaux et des gravats ,traces de colle, sciure de bois



nettoyage des vitres lavage, grattage et dégraissage



Appartement/maison:



Nettoyage et désinfection salle de bain et WC et cuisine

Nettoyage/dépoussiérage murs, vitres intérieures/extérieures, sol, placards, plinthes.

Lessivage et nettoyage des terrasses, murs et sols, fenêtres, portes, balcons, escaliers.



moyen de paiement



Chèques bancaires

Virements bancaires



