Claire ALEXANDRE

J'exerce, depuis plus de 15 ans en cabinet davocats et en entreprises, des missions dans le domaine du droit des Affaires. Ma mission consiste plus particulièrement à étudier les problématiques juridiques, fiscales et économiques des sociétés. L'objectif est de proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées à court, moyen et long terme et ce en transversalité avec la direction et les services opérationnels.



Cette vision globale des enjeux juridiques, financiers et patrimoniaux garantie une sensibilisation accrue du Chef d'entreprise aux différents aspects du droit fiscal, du droit économique et du droit des sociétés qui sont nécessaires au fonctionnement des sociétés, et, conditionnent la sécurisation et loptimisation des stratégies de restructuration interne et/ou externe dun groupe.



Mon engagement associatif au sein de la Jeune Chambre Economique, mouvement international de jeunes citoyens entreprenants, a été également pour moi loccasion de mimpliquer pour lavenir de la cité en menant des actions civiques basées sur des valeurs de liberté dentreprise, de respect de la justice et de valorisation de la personne humaine.



Une citation que je souhaiterais partager avec vous :

« Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes : voir, c'est savoir ; vouloir, c'est pouvoir ; oser, c'est avoir. » Alfred de Musset

...



Mes compétences :

Droit des Affaires

Droit fiscal, droit des sociétés

Fusions et cessions d'entreprises