Claire-Aude LATROBE-HIRIART

- Entreprises, vous avez un, ou plusieurs, poste(s) de cadre(s) ou de dirigeant(s) à pourvoir ?



Champerley Conseil intervient auprès des PME et des grands Groupes. Nous recrutons vos futurs cadres et vos dirigeants par approche directe, ou par annonces, et évaluons le potentiel de vos candidatures internes.



Vous souhaitez accompagner vos cadres lors de leur mobilité interne, les aider à valoriser et présenter leur parcours professionnel, à mener leur recherche au sein de votre Groupe ?



Champerley Conseil vous propose ses services d'inplacement pour favoriser l'évolution et la mobilité de vos cadres et dirigeants en interne.



Pour en savoir plus, contactez-moi au 06 62 02 51 64 ou calh@champerley-conseil.fr,Array



- Vous êtes cadre ou dirigeant, vous souhaitez changer de poste, d’entreprise ou d’environnement, relever de nouveaux challenges ?

Vous avez besoin de faire le point sur la façon de mener votre recherche d’emploi, de rédiger votre CV ou de développer votre carrière ?



Champerley Conseil vous accompagne dans votre désir de changement et vous aide à trouver, le poste et l’entreprise qui vous correspondent .



Nous vous aidons à :

- Rédiger et optimiser votre CV,

- Positionner votre candidature sur le marché du travail,

- Identifier et cibler les opportunités professionnelles,

- Définir, ou clarifier, votre projet professionnel,

- Utiliser les outils et techniques de recherche d’emploi,

- Maîtriser les différents supports du recrutement d’aujourd’hui,

- Préparer vos entretiens,

- Négocier votre rémunération,

- Intégrer votre nouveau poste,

- Construire votre plan de carrière



… pour que désir de changement rime avec épanouissement professionnel, contactez-moi au 06 62 02 51 64 ou calh@champerley-conseil.fr,Array



- Directeur Général, DRH, opérationnels : vous souhaitez recruter des « têtes bien faites » et diversifier vos recrutements ?



Présidents d’université : vous souhaitez valoriser vos formations et le potentiel professionnel de vos étudiants sur le marché du travail ?



Etudiants : vous voulez travailler et évoluer en entreprise ?



Champerley Conseil a pour vocation de promouvoir le recrutement des profils littéraires et universitaires au sein de l’entreprise.

Nous nous engageons pour :

- Favoriser la découverte et le rapprochement des universités, des étudiants et des entreprises,

- Faciliter leur ouverture et leur enrichissement mutuel,

- Mettre en place des actions de sensibilisation, de formation et d’intégration des candidats dans l’entreprise .



Pour donner un nouvel élan à vos recrutements, osez recruter décalé avec Champerley Conseil … et rencontrons-nous !



Contactez-moi au 06 62 02 51 64 ou calh@champerley-conseil.fr.

www.champerley-conseil.fr

Merci de votre visite et à bientôt !



Mes compétences :

Gestion de carrière

Conseil

Bilan de compétences

Recrutement

Formation