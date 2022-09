Titulaire dun Master II école de commerce à lESCP Paris obtenu en 2014, jai occupé différentes fonctions RH orientées recrutement & approche directe en cabinet de recrutement, de conseil RH et en entreprise (chargée de recherche, chargée de recrutement, chargée RH, responsable de recrutement). Jai principalement recruté des profils tertiaire et industrie middle / top management dans différents secteurs (pharmaceutique, logistique, bancaire, automobile, agroalimentaire).



Lannée 2022 a été lannée du swing. Je crée BAUDET CONSEIL en devenant Consultante RH/Recrutement indépendante. Jaccompagne aujourdhui tout type dentreprise ou de structure dans le recrutement de leurs collaborateurs tout en me développant sur dautres activités de conseil RH (coaching individuel, intervention RH lors dévènements professionnels, formation en école).



Vous pouvez me contacter à claire.baudet@baudet-conseil.fr