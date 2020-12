Claire BINDSCHEDLER

Tout a commencé en 1988 : une formation complète d'un an m'est proposée, accompagnée de stages en entreprises. Cette formation, en vue de l'obtention d'un diplôme, est la première du genre car elle se fait sur pc de bureau. Elle a pour but de nous faire découvrir tous les logiciels existants et de nous apprendre tout ce qui se passe dans un ordinateur.



Au bout de cette formation je suis donc devenue une des premières femmes diplômées à maitriser de A à Z les logiciels de traitement de texte, tableurs et bases de données les plus connus, à concevoir, et même programmer (sur MS DOS à l'époque) ainsi qu'à dépanner un pc si besoin.



Par la suite je n'ai cessé d'évoluer dans de multiples domaines tels que la communication, l'immobilier, le secteur public, l'édition pour aujourd'hui vous offrir le meilleur de mes expériences.







Mes compétences :



Rédaction Web, Secrétariat et services y attenant, conseils et dépannage informatique