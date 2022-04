Claire BLOSSIER

Mes compétences:

> Maîtrise des méthodologies d’étude dans les domaines de l’urbanisme, des transports et du marketing client

> Qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse

> Capacité de communiquer à des experts/usagers/élus et facilité de rédaction et d’expression orale,

> Expérience du travail en mode projet,

> Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Illustrator, Map Info, Navigation Internet

> Langue : anglais



