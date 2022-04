Je suis en CDI à LIDL depuis 10ans actuellement en Conge Individuel de Formation pour un titre de professionnalisation en Technicien Supérieur en Méthodes et exploitation logistique à l'AFTRAL anciennement AFT IFTIM. Aux cours théoriques s'ajoute un stage en entreprise du 18 avril au 24 Mai 2016.

Mon but est de résoudre une problématique ou plusieurs pour optimiser les coûts budgétaires et optimiser la surface d 'un entrepôt, gain de productivité, manager une équipe. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.

Bonne recherche à vous



Claire BODIN 0601113567



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Organisation

polyvalente

Rigueur

sens de l'organisation