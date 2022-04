Claire BONFANTI

Relance Amiable :

- Élaboration de balances ventilées et âgées

- Relance clients : écrite et téléphonique

- Gestion des chèques d’acompte et de garantie

- Gestion des litiges

- Calcul des pénalités de retard

- Prise de connaissance des difficultés financières

- Mesurer le risque client

- Négociation avec le client d’un échéancier



Relance Pré-contentieuse :

- Dépôt de la Requête en I.P : ordonnance, signification de ordonnance, titre exécutoire

- Facture(s) impayée(s ) :

Élaboration des dossiers

Etablissement du décompte judiciaire

Envoi du dossier à l’étude avec lettre d’accompagnement

Suivie de la procédure

- Chèque(s) impayé(s) :

Avant établissement du dossier réclamer certificat de non-paiement par courrier auprès de la banque concernée si

celui-ci n’a pas été envoyé automatiquement

Envoi du dossier plus lettre d’accompagnement à l’huissier de justice



Facturation, refacturation, avoir

Respect de la législation et des procédures



Mes compétences :

Logiciel recouvrement Eloficash

Relance clients amiable et contentieuse

Microsoft PowerPoint

Cegid

Microsoft Word et Excel