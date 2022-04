Claire BONNEFON

Bonjour à tous, je suis diplômée en géosciences (géologie, géologie pétrolière, géophysique : stratigraphie sismique et séquentielle, diagraphies, sédimentologie, géochimie, hydrogéologie, nucléaire, mines) de l'université Pierre et Marie Curie (Jussieu- Paris 6) - master recherche de l'Institut Français du Pétrole. J'ai effectué mon stage de fin d'étude dans une équipe internationale et pluridisciplinaires chez Total à la Défense. J'ai participé à une étude de synthèse sur plusieurs bassins Brésilien dans le but de déterminer des zones d’intérêts pétrolier.



Je souhaite à présent effectuer un VIE ou une thèse ou trouver un sponsor pour faire l'IFP School à la rentrée 2016 ou bien pour finir trouver un emploie (je suis mobile partout dans le monde).



Mes compétences :

Géophysique

Géologie

Géologie structurale

Système d'information

Dionisos

Stockage

Géologie pétrolière

Sismage

Nucléaire

Sédimentologie

Glaciologie

Stratigraphie sismique et séquentielle

Diagraphies

Hydrogéologie

Prospection

Pétrole

MATLAB

Géologie marine

ArcGIS

Petrel

Offshore Oil & Gas

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

data management

Data science

Data analysis

Data Architecture

Gestion de projet

Oracle Sql developer

VBA

ArgoUML

Base de données

Entreprise Architect

Modèle de données

MERISE

html & css

MySQL