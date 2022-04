Passionnée de culture (littérature, cinéma, musique, arts...) de gastronomie, de sport et encore de voyages, j'aime découvrir des cultures variées et vivre de nouvelles expériences dans des domaines divers. Ces domaines sont pour moi primordiaux et porteurs d'émotion. J'apprécie la créativité et l'évasion pour la culture, le dépassement de soi et le challenge pour le sport, le partage et la découverte pour la gastronomie, l'ouverture et la simplicité des voyages.

Dotée d'un tempérament pugnace, j'aime me fixer et réaliser mes objectifs, que ce soit pour des épreuves sportives, ou encore des projets qui me tiennent à coeur.



Au cours de mon cursus au sein de l'école de commerce de Marseille, Kedge Business School, je me suis spécialisée dans les secteurs du Marketing et de la Communication. Suite à mes expériences professionnelles, dans le domaine des médias, du cinéma et des spiritueux, j'ai pu développer un attrait pour les postes de chef de projet/produit requérant des qualités d'organisation, créativité et polyvalence.



Contact:

06.80.02.14.97

claire.bordas@kedgebs.com

https://lestipsecolos.wordpress.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Marketing

Wordpress

Microsoft Office

Communication

Cinéma

Arts et culture

Créativité

Développement produit

Marketing produit