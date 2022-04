Claire BORDRON

Toute entreprise a besoin de nouveaux clients et de clients fidèles et durables !

Malheureusement, cette opération de prospection et fidélisation de clientèle peut paraître chronophage et beaucoup de chefs d'entreprises se mettent volontiers d'autres priorités...

Alors, n'hésitez plus et confiez votre conquête de nouveaux clients, votre fidélisation de clientèle et le travail administratif associé : e-mailing, mise à jour de base de données, statistiques, mise en page de documents, saisie de rapports et compte-rendus,...



Mes compétences :

Sens de l'accueil

Relation clients

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Conseils aux entreprises

Informatique

Prospection commerciale